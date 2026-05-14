Requalificação da Circular Urbana do Cartaxo arranca no final de Maio

A Câmara Municipal do Cartaxo confirmou esta quarta-feira o arranque das obras de requalificação da Circular Urbana para o dia 18 de maio. O primeiro troço a ser intervencionado, entre a Rotunda do Intermarché e a Rotunda das Padarias, tem um valor contratual de 1.198.419,70 euros e um prazo de execução de 240 dias, com o corte efetivo ao trânsito previsto para 1 de junho. A execução da empreitada foi adjudicada, por concurso público, à Construções Pragosa.

Durante as obras, a circulação na zona será condicionada, sendo garantidos acessos a moradores e estabelecimentos comerciais na área. Em relação ao trânsito de pesados, o presidente João Heitor esclareceu que apenas o trânsito de atravessamento será vedado, mantendo-se o acesso a empresas e agricultores locais. "O nosso papel é defender os interesses do município do Cartaxo", afirmou o autarca.