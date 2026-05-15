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Sociedade | 15-05-2026 10:00

Almeirim ensina português para abrir portas à integração

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Crescente procura por cursos de Português Língua de Acolhimento mostra que a integração dos imigrantes na região se constrói também dentro da sala de aula. Em Almeirim, onde a população estrangeira tem vindo a ganhar peso na escola, no trabalho e na vida comunitária, aprender português é cada vez mais uma porta de entrada para a cidadania.

A crescente procura por cursos de Português Língua de Acolhimento confirma que a integração começa pela palavra. Em Almeirim, onde a presença de comunidades imigrantes tem vindo a ganhar expressão, aprender português deixou de ser apenas uma necessidade para passar a ser uma ferramenta essencial de participação cívica, acesso ao trabalho, à escola e aos serviços públicos. No ano lectivo 2025/2026, o concelho conta com quatro turmas de Português para Imigrantes, cada uma com cerca de 20 formandos, num total aproximado de 80 alunos. As aulas decorrem em horário pós-laboral, na Escola Secundária Marquesa de Alorna, uma opção que responde à realidade de muitos imigrantes que trabalham durante o dia e procuram, depois da jornada laboral, construir uma vida mais estável no território.
A identificação e encaminhamento dos formandos são feitos pelo Gabinete de Inserção Profissional da Associação ProAbraçar, em parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional. Este trabalho de proximidade mostra como a integração exige mais do que boa vontade: exige redes locais, respostas concretas e capacidade de olhar para a imigração como parte do presente e do futuro da região. Almeirim é hoje um dos concelhos da Lezíria do Tejo onde o crescimento da população imigrante mais se faz sentir. Os estrangeiros representam já cerca de 14% da população escolar e, entre 2019 e 2024, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes realizou mais de 7.700 atendimentos. Números que ajudam a perceber a importância do Plano Municipal para a Integração de Migrantes 2026-2028, recentemente aprovado pela autarquia, e que coloca a aprendizagem da língua portuguesa no centro da estratégia.

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