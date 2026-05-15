Câmara do Entroncamento avança contra ocupações ilegais em habitação municipal

A Câmara Municipal do Entroncamento realizou, no dia 4 de Maio, uma acção de intervenção em habitações municipais que se encontravam ocupadas de forma indevida. A autarquia justifica a actuação com a necessidade de garantir “responsabilidade, justiça e respeito” por toda a comunidade, numa matéria sensível e que tem vindo a marcar o debate político no concelho.

Segundo o município, a operação teve como objectivo assegurar uma gestão rigorosa e transparente do parque habitacional municipal, combatendo situações de ocupação ilegal que prejudicam cidadãos e famílias que aguardam legitimamente por uma resposta habitacional. A operação incluiu o corte de fornecimento de água e electricidade em “situações devidamente identificadas como irregulares”. A intervenção contou com a colaboração da PSP do Entroncamento e da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, entidades a quem a câmara deixou um agradecimento pelo profissionalismo e espírito de cooperação demonstrados durante a acção. A autarquia garante que continuará a acompanhar estas situações e a intervir sempre que necessário, sublinhando o compromisso com o bem-estar da população e com a defesa de critérios justos no acesso à habitação municipal. Recorde-se que as ocupações e construções ilegais têm sido tema recorrente nas reuniões de câmara do Entroncamento. Vereadores já tinham denunciado a existência de construções ilegais de habitações na Rua da Juventude, bem como comportamentos que estariam a gerar desconforto no bairro. Na ocasião, o presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que os processos estavam a ser acompanhados pelo departamento jurídico da autarquia, garantindo que o município estava a actuar para impedir que a situação se alastrasse.