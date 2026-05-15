Conduzia bêbado ao volante em VFX e acabou na esquadra

Um homem de 45 anos foi detido pela PSP a 11 de Maio em Vila Franca de Xira depois de conduzir embriagado o seu automóvel. A detenção ocorreu no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária, durante a qual os agentes deram ordem de paragem a uma viatura para efeitos de controlo. No decorrer das diligências inerentes à operação, o condutor foi submetido ao teste de alcoolemia depois dos agentes terem detectado um forte odor a álcool, tendo acusado no local sem surpresas uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,91 g/l, valor bastante superior ao limite legalmente permitido, motivo que levou à sua detenção no local. Após os procedimentos legais, o suspeito foi libertado e notificado para comparecer junto dos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira, para os devidos trâmites processuais.