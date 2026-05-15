Detido no Cartaxo por exercer violência sobre a ex-companheira

Um homem de 29 anos foi detido pela GNR no dia 12 de Maio, no concelho do Cartaxo, por suspeita de exercer violência psicológica e física sobre a sua ex-companheira, de 36 anos. No decorrer das diligências, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 13 de Maio, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coacção: proibição de contactar com a vítima e com os filhos desta, por qualquer meio; proibição de se aproximar da residência e do local de trabalho da vítima; proibição de adquirir, usar ou deter armas ou outros objetos susceptíveis de facilitar a continuação da atividade criminosa.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva, alerta a GNR, que realiza regularmente campanhas e acções de sensibilização sobre o tema.

