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Sociedade | 15-05-2026 17:04

Detido no Cartaxo por exercer violência sobre a ex-companheira

Detido no Cartaxo por exercer violência sobre a ex-companheira
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Um homem de 29 anos foi detido pela GNR no dia 12 de Maio, no concelho do Cartaxo, por suspeita de exercer violência psicológica e física sobre a sua ex-companheira, de 36 anos.

Um homem de 29 anos foi detido pela GNR no dia 12 de Maio, no concelho do Cartaxo, por suspeita de exercer violência psicológica e física sobre a sua ex-companheira, de 36 anos. No decorrer das diligências, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas da GNR, foi dado cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito.
O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, no dia 13 de Maio, tendo-lhe sido aplicadas as seguintes medidas de coacção: proibição de contactar com a vítima e com os filhos desta, por qualquer meio; proibição de se aproximar da residência e do local de trabalho da vítima; proibição de adquirir, usar ou deter armas ou outros objetos susceptíveis de facilitar a continuação da atividade criminosa.
A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva, alerta a GNR, que realiza regularmente campanhas e acções de sensibilização sobre o tema.

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