uma parceria com o Jornal Expresso
15/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-05-2026 12:00

Escolas do concelho de Benavente recebem reforço de assistentes operacionais

Escolas do concelho de Benavente recebem reforço de assistentes operacionais
Sónia Ferreira, presidente da Câmara de Benavente - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Funcionárias foram recebidas pela presidente da câmara, que destacou a importância do trabalho de proximidade no quotidiano escolar e no acompanhamento das crianças.

A Câmara Municipal de Benavente integrou novas auxiliares de acção educativa nos dois agrupamentos de escolas do concelho, no âmbito do último concurso de assistentes operacionais promovido pela autarquia. As novas funcionárias vão reforçar o apoio às comunidades educativas, assumindo funções no acompanhamento diário das crianças e no funcionamento das escolas.
A presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, deu esta segunda-feira, 4 de Maio, as boas-vindas às novas auxiliares, desejando-lhes “um percurso feliz” nas funções que agora iniciam. A autarca sublinhou a importância do papel destas profissionais no dia-a-dia das escolas, sobretudo pela proximidade que mantêm com as crianças, quer no apoio e acompanhamento, quer na atenção às suas necessidades. Sónia Ferreira destacou ainda que, nos momentos mais informais da vida escolar, as auxiliares de acção educativa podem identificar sinais relevantes no desenvolvimento das crianças, contribuindo para um ambiente educativo mais seguro, atento e próximo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região