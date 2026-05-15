Hospital VFX nega surto infeccioso na maternidade

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, entidade que gere o Hospital Vila Franca de Xira, nega a O MIRANTE a existência de qualquer surto activo de agente infecioso causador de gastroenterite.

Isto depois de vários pais se terem queixado da existência de vários bebés doentes na maternidade.

Um dos pais, Isac Rocha, disse ao nosso jornal que pelo menos cinco crianças, com idades entre os 3 os 18 meses teriam contraído um agente infeccioso causador de febres altas e sangue nas fezes. "Já questionámos o hospital mas só nos dizem que o caso está entregue ao delegado de saúde, que espero que me ligue entretanto", refere a O MIRANTE, garantindo conhecer outros pais com bebés na mesma situação.

"Estive no INEM vários anos e sei bem a diferença entre uma bactéria e um vírus. O que se está a passar não é uma brincadeira e o problema é ainda não se saber do que se trata. As crianças não têm nada em comum entre elas, não frequentaram a mesma escola nem são amigos", revela.

Já o Hospital de Vila Franca de Xira diz registar apenas o caso de um bebé com uma doença causadora de diarreia sanguinolenta, "o qual foi submetido a tratamento", conclui.