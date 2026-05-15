Médio Tejo quer fixar médicos com 54 vagas abertas para especialistas

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo abriu 54 vagas para médicos especialistas, num esforço para reforçar a resposta assistencial numa região onde a falta de profissionais continua a pesar no acesso dos utentes aos cuidados de saúde. As vagas destinam-se a médicos recém-especialistas, que concluíram o internato e estão aptos a ingressar na carreira médica. Segundo a ULS Médio Tejo, com sede em Torres Novas, estão previstos 19 lugares em Medicina Geral e Familiar, dois em Saúde Pública e 33 em especialidades hospitalares.

O concurso para Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública foi aberto pela Administração Central do Sistema de Saúde, enquanto as vagas hospitalares serão lançadas pela própria ULS, estando em curso a constituição dos respectivos júris. Nos cuidados de saúde primários, os lugares abrangem unidades funcionais dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, bem como as Unidades de Saúde Familiar Almonda, Nove Torres e Templários.

No sector hospitalar, as 33 vagas incluem especialidades como Medicina Interna, Cirurgia Geral, Anestesiologia, Cardiologia, Pediatria, Psiquiatria, Ginecologia/Obstetrícia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Pneumologia e Urologia, entre outras. Sete das vagas estão classificadas como sendo de zona geográfica carenciada, o que permite o acesso a incentivos financeiros destinados à fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Estão abrangidas áreas como Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia/Obstetrícia, Medicina Interna, Pediatria e Psiquiatria da Infância e da Adolescência. A administração da ULS Médio Tejo apresenta o novo mapa de vagas como uma oportunidade para tornar o território mais competitivo na captação de profissionais de saúde, destacando a qualidade de vida, a centralidade geográfica e a proximidade às comunidades. “Temos uma ULS em modernização, com unidades cada vez mais apetrechadas e equipas empenhadas em integrar novos especialistas. É neste equilíbrio entre vida, carreira e missão pública que queremos fixar talento médico no território e diferenciar-nos a nível nacional”, afirma Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da instituição.