uma parceria com o Jornal Expresso
16/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-05-2026 22:52

Menor de 15 anos desaparecido em Coruche mobiliza apelo público

Menor de 15 anos desaparecido em Coruche mobiliza apelo público
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O jovem, residente na freguesia do Biscainho, terá sido visto pela última vez quando deixou a Escola Secundária de Coruche, por volta das 10h00 de sexta-feira, 15 de Maio, vestindo fato de treino preto e ténis brancos.

A Câmara Municipal de Coruche e a comunidade deste concelho ribatejano lançaram sexta-feira, 15 de Maio, um apelo público, a pedido das autoridades locais, para ajudar a localizar Eduardo Souza, de 15 anos, residente na freguesia do Biscainho, concelho de Coruche, que se encontra em paradeiro desconhecido.
Segundo a informação divulgada, o menor terá deixado a Escola Secundária de Coruche cerca das 10h00, não havendo, até ao momento, qualquer outra indicação sobre o seu paradeiro.
O jovem, que frequenta o 9.º ano naquela escola, veste fato de treino preto e ténis brancos.
As autoridades apelam a todos os que possam ter visto Eduardo Souza, ou que disponham de qualquer informação que possa ajudar na sua localização, para contactarem de imediato a Guarda Nacional Republicana de Coruche, através do número 243 611 240, ou outras autoridades nacionais.
“Qualquer informação ou detalhe, por mais pequeno que pareça, pode ser importante”, refere o apelo divulgado, que pede ainda a partilha da informação para ajudar a família e as autoridades nas buscas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região