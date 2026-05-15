Menor de 15 anos desaparecido em Coruche mobiliza apelo público

A Câmara Municipal de Coruche e a comunidade deste concelho ribatejano lançaram sexta-feira, 15 de Maio, um apelo público, a pedido das autoridades locais, para ajudar a localizar Eduardo Souza, de 15 anos, residente na freguesia do Biscainho, concelho de Coruche, que se encontra em paradeiro desconhecido.

Segundo a informação divulgada, o menor terá deixado a Escola Secundária de Coruche cerca das 10h00, não havendo, até ao momento, qualquer outra indicação sobre o seu paradeiro.

O jovem, que frequenta o 9.º ano naquela escola, veste fato de treino preto e ténis brancos.

As autoridades apelam a todos os que possam ter visto Eduardo Souza, ou que disponham de qualquer informação que possa ajudar na sua localização, para contactarem de imediato a Guarda Nacional Republicana de Coruche, através do número 243 611 240, ou outras autoridades nacionais.

“Qualquer informação ou detalhe, por mais pequeno que pareça, pode ser importante”, refere o apelo divulgado, que pede ainda a partilha da informação para ajudar a família e as autoridades nas buscas.