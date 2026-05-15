Sociedade | 15-05-2026 10:25
Pegaram fogo a automóveis por vingança em Vila Franca de Xira
Polícia Judiciária apanhou três suspeitos dos incêndios que causaram preocupação na comunidade.
A Polícia Judiciária, através da directoria de Lisboa e Vale do Tejo, anunciou a detenção de dois homens e uma mulher, pela prática de crimes de incêndio em duas viaturas, ocorridos em Fevereiro de 2024, na zona de Vila Franca de Xira. Os factos ocorreram num contexto de vingança, diz a PJ, tendo os suspeitos usado líquido acelerante e chama directa para atear os fogos. Dos incêndios resultaram danos numa viatura e a destruição total da outra, bem como perigo de propagação para as habitações existentes no local. Os detidos, com 34, 35 e 46 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos, para aplicação das medidas de coação.
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