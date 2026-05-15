Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica na Chamusca

Ficou em prisão preventiva o homem de 40 anos detido pela GNR no concelho da Chamusca, por suspeita do crime de violência psicológica e física sobre a sua ex-companheira, de 28 anos. No âmbito de uma denúncia de alegada violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde procederam à detenção em flagrante delito do suspeito, no dia 13 de Maio.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém no dia seguinte, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva. A GNR refere que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade colectiva. A Guarda realiza regularmente campanhas e acções de sensibilização sobre o tema.