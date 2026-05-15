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Sociedade | 15-05-2026 10:24

PSP detém dois condutores em Alverca do Ribatejo

PSP policia seguranca foto ilustrativa
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Um homem conduzia alcoolizado e uma mulher sem carta.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, a 12 de Maio, duas pessoas em Alverca do Ribatejo, no concelho de Vila Franca de Xira, no âmbito de acções de fiscalização rodoviária realizadas naquela localidade.
A primeira ocorrência resultou na detenção de um homem, de 49 anos, pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez. Segundo a PSP, os agentes deram ordem de paragem a uma viatura durante uma operação de fiscalização rodoviária e, no decurso das diligências efectuadas, submeteram o condutor ao teste de alcoolemia. O resultado acusou uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 1,61 g/l, valor superior ao limite legalmente permitido, tendo sido dada voz de detenção ao suspeito.
Após a formalização dos procedimentos legais, o homem foi libertado e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.
Ainda no mesmo dia, a PSP deteve uma mulher, de 23 anos, pelo crime de condução sem habilitação legal. A detenção ocorreu na mesma acção de fiscalização rodoviária, após os agentes mandarem parar a viatura que conduzia.
Questionada sobre a posse de documento que a habilitasse ao exercício da condução de veículos a motor, a condutora confirmou não possuir qualquer título válido para o efeito, motivo que levou à sua detenção. Também esta foi posteriormente libertada e notificada para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira.

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