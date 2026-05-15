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Sociedade | 15-05-2026 23:20

Quatro espanhóis detidos no Tejo em lancha suspeita de apoio ao narcotráfico

Quatro espanhóis detidos no Tejo em lancha suspeita de apoio ao narcotráfico
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Embarcação transportava mantimentos para vários dias, material sobresselente e equipamento considerado relevante para a investigação criminal.

Quatro homens de nacionalidade espanhola foram detidos, na madrugada de sexta-feira, 15 de Maio, no estuário do Tejo, numa embarcação de alta velocidade suspeita de estar ligada a operações de apoio ao narcotráfico, anunciou a Polícia Marítima.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), a operação foi desenvolvida pelo dispositivo da Polícia Marítima, através do Grupo de Acções Tácticas (GAT), que detectou uma embarcação a navegar a alta velocidade em direcção à saída do porto de Lisboa.
Os operacionais iniciaram o seguimento da lancha, que culminou com a sua intercepção e apreensão.
No interior da embarcação foram encontradas mais de 6,5 toneladas de combustível, mantimentos para vários dias de permanência no mar, material sobresselente e diversos equipamentos considerados de grande relevância para o processo de investigação criminal.
De acordo com a AMN, “todas as evidências apontam” para que se tratasse de uma “narcolancha” destinada a operações de suporte logístico marítimo de longa duração, a centenas de milhas da costa portuguesa.
A mesma fonte explica que este tipo de embarcação é utilizado como “hub” logístico de apoio ao narcotráfico no alto mar, funcionando como ponto de abastecimento e apoio a redes criminosas que operam longe da costa.
Os quatro homens foram detidos em flagrante delito e em desobediência às autoridades policiais, tendo sido presentes ao Ministério Público para a respectiva tramitação processual.
A Autoridade Marítima Nacional adiantou ainda que os bens perecíveis encontrados a bordo, em “quantidade significativa”, foram entregues, durante a manhã, a uma instituição de solidariedade social.

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