Entre os trabalhos previstos, como O MIRANTE já dera nota, estão, de acordo com a IP, o reforço dos pilares da ponte, junto à base, a “substituição dos aparelhos de apoio nos pilares-parede, encontros e pilares marginais por novos apoios de isolamento sísmico”, a substituição das juntas de dilatação do tabuleiro, “para acomodar os deslocamentos sísmicos”, e a “introdução de amortecedores entre o tabuleiro e os pilares marginais”.

Reabilitação da ponte de Vila Franca de Xira deve iniciar-se em Junho

A reabilitação da Ponte Marechal Carmona, em Vila Franca de Xira, deve iniciar-se em junho e estar concluída em 2028, num investimento de cerca de 22 milhões de euros, disse hoje fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Em causa está a realização de obras de reabilitação que visam o reforço estrutural da Ponte Marechal Carmona, sobre o rio Tejo, localizada na Estrada Nacional 10, em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa.

“A IP informa que a empreitada de reabilitação da Ponte Marechal Carmona está na fase final do processo de contratação, estimando-se que a consignação e o respetivo início das obras possam ocorrer até ao final do mês de junho”, indicou fonte da IP, numa breve resposta escrita enviada à agência Lusa.

A Infraestruturas de Portugal assinou no final de abril um contrato com a empresa construtora Teixeira Duarte para a realização de obras de reabilitação da Ponte Marechal Carmona, no valor de 22 milhões de euros, segundo informação publicada no Portal Base de contratos públicos.

A empreitada tem um prazo de execução de 900 dias (dois anos e cinco meses).

Numa nota divulgada em 25 de março de 2024, a IP explicou que a intervenção visa “a reabilitação geral, incluindo o tabuleiro rodoviário” e o reforço da “segurança estrutural da ponte à ação sísmica”.

Entre os trabalhos previstos estão, de acordo com a IP, o reforço dos pilares da ponte, junto à base, a “substituição dos aparelhos de apoio nos pilares-parede, encontros e pilares marginais por novos apoios de isolamento sísmico”, a substituição das juntas de dilatação do tabuleiro, “para acomodar os deslocamentos sísmicos”, e a “introdução de amortecedores entre o tabuleiro e os pilares marginais”.

A empreitada irá também incluir a reparação de zonas danificadas do betão, melhorias dos sistemas de recolha e drenagem da água nas juntas de dilatação do tabuleiro, a impermeabilização e repavimentação do tabuleiro e a “proteção geral e tratamento local das estruturas metálicas”.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), congratulou-se com a adjudicação desta obra, sublinhando que permitirá requalificar “uma infraestrutura importante para o concelho”.

“Recordo que é uma ponte muito antiga. Tem 75 anos e foi a primeira ponte sobre o Tejo na região de Lisboa e precisava mesmo de uma requalificação para lhe acrescentar segurança e mobilidade”, apontou o autarca.

Fernando Paulo Ferreira destacou ainda o facto de a intervenção incluir um projeto de iluminação decorativa dos arcos, desenvolvido pelo município e entregue à IP.

“Foi um projeto que a Câmara Municipal fez ainda no meu primeiro mandato e que entregou à IP. Temos agora o compromisso do ministro das Infraestruturas de que essa obra se concretizará”, apontou.

O autarca admitiu ainda que a obra poderá causar alguns constrangimentos rodoviários, mas assegurou que tudo irá ser articulado com a IP.

“Sei que é uma obra de grande envergadura e que certamente causará alguns constrangimentos na circulação”, observou.

A Ponte Marechal Carmona Vila Franca de Xira ao concelho de Benavente e foi inaugurada em 1951.