Tomar aposta em voluntariado jovem no verão com programa de 28 mil euros

A Câmara Municipal de Tomar aprovou por unanimidade, na reunião de 4 de Maio, o Programa de Voluntariado Jovem 2026, uma iniciativa integrada no Banco Local de Voluntariado e na actividade IntegraVivaMente, que vai decorrer durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. A proposta foi apresentada pela vereadora Célia Bonet (AD/PSD-CDS), que explicou que o programa se insere no Plano de Acção do CLDS5G e tem como objectivo proporcionar aos jovens residentes no concelho experiências de aproximação ao mundo profissional e vocacional. A iniciativa prevê colaborações de curta duração em projectos e eventos promovidos por autarquias, associações e outras entidades públicas e privadas.

As áreas abrangidas pelo programa incluem cultura, desporto, comunicação, saúde e acção social. Os jovens participantes terão direito a uma bolsa destinada a alimentação e transporte, seguro de acidentes pessoais e uma acção de formação inicial sobre voluntariado. A vereadora socialista Filipa Fernandes manifestou apoio à iniciativa, mas questionou o executivo sobre o valor orçamentado, fixado em 28.245 euros, por ser inferior ao montante previsto no ano anterior. O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, admitiu não dispor, no momento, da informação necessária para justificar a diferença, tendo-se comprometido a validar a situação junto dos serviços municipais.