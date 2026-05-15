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Sociedade | 15-05-2026 10:00

Tomar aposta em voluntariado jovem no verão com programa de 28 mil euros

jovem em busca de proposito
foto ilustrativa
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Programa aprovado por unanimidade vai decorrer entre Julho e Setembro e pretende envolver jovens do concelho em projectos nas áreas da cultura, desporto, comunicação, saúde e acção social. O PS apoiou a medida, mas questionou a redução da verba face ao ano anterior.

A Câmara Municipal de Tomar aprovou por unanimidade, na reunião de 4 de Maio, o Programa de Voluntariado Jovem 2026, uma iniciativa integrada no Banco Local de Voluntariado e na actividade IntegraVivaMente, que vai decorrer durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. A proposta foi apresentada pela vereadora Célia Bonet (AD/PSD-CDS), que explicou que o programa se insere no Plano de Acção do CLDS5G e tem como objectivo proporcionar aos jovens residentes no concelho experiências de aproximação ao mundo profissional e vocacional. A iniciativa prevê colaborações de curta duração em projectos e eventos promovidos por autarquias, associações e outras entidades públicas e privadas.
As áreas abrangidas pelo programa incluem cultura, desporto, comunicação, saúde e acção social. Os jovens participantes terão direito a uma bolsa destinada a alimentação e transporte, seguro de acidentes pessoais e uma acção de formação inicial sobre voluntariado. A vereadora socialista Filipa Fernandes manifestou apoio à iniciativa, mas questionou o executivo sobre o valor orçamentado, fixado em 28.245 euros, por ser inferior ao montante previsto no ano anterior. O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, admitiu não dispor, no momento, da informação necessária para justificar a diferença, tendo-se comprometido a validar a situação junto dos serviços municipais.

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