Sociedade | 15-05-2026 14:37
Transferência do Centro de Dados pode condicionar serviços municipais em Coruche
A intervenção técnica decorre durante o fim-de-semana e está ligada ao arranque das obras no edifício dos Paços do Concelho.
O município de Coruche vai proceder, nos dias 16 e 17 de Maio, à transferência do Centro de Dados da autarquia para novas instalações, no âmbito do início das obras no edifício dos Paços do Concelho.
A operação, de carácter técnico, poderá causar constrangimentos temporários no funcionamento de alguns serviços municipais.
Entre os serviços que poderão ser afectados estão o Núcleo Tauromáquico, o Núcleo Rural, o Posto de Turismo/Loja do Montado e a Plataforma dos Serviços Online.
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