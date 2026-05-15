Transferência do Centro de Dados pode condicionar serviços municipais em Coruche

O município de Coruche vai proceder, nos dias 16 e 17 de Maio, à transferência do Centro de Dados da autarquia para novas instalações, no âmbito do início das obras no edifício dos Paços do Concelho.

A operação, de carácter técnico, poderá causar constrangimentos temporários no funcionamento de alguns serviços municipais.

Entre os serviços que poderão ser afectados estão o Núcleo Tauromáquico, o Núcleo Rural, o Posto de Turismo/Loja do Montado e a Plataforma dos Serviços Online.