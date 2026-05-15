uma parceria com o Jornal Expresso
15/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-05-2026 14:37

Transferência do Centro de Dados pode condicionar serviços municipais em Coruche

Transferência do Centro de Dados pode condicionar serviços municipais em Coruche
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A intervenção técnica decorre durante o fim-de-semana e está ligada ao arranque das obras no edifício dos Paços do Concelho.

O município de Coruche vai proceder, nos dias 16 e 17 de Maio, à transferência do Centro de Dados da autarquia para novas instalações, no âmbito do início das obras no edifício dos Paços do Concelho.
A operação, de carácter técnico, poderá causar constrangimentos temporários no funcionamento de alguns serviços municipais.
Entre os serviços que poderão ser afectados estão o Núcleo Tauromáquico, o Núcleo Rural, o Posto de Turismo/Loja do Montado e a Plataforma dos Serviços Online.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região