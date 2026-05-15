União de Santarém promove recolha de alimentos no último jogo da Liga 3

A equipa de futebol sénior da União de Santarém fecha a época na Liga 3 na tarde de sábado, 16 de Maio, pelas 16h30, com a recepção ao Varzim no Campo Chã das Padeiras. Tal como já aconteceu noutros jogos esta época, o clube vai promover uma recolha de bens alimentares a reverter para o Lar de Santo António da Cidade de Santarém. A União de Santarém apela aos sócios e adeptos que forem assistir ao jogo para se juntarem a essa causa e darem o seu contributo, podendo deixar os sacos com os bens à entrada do Campo Chã das Padeiras.

Recorde-se que o clube apurou-se para a fase de promoção à 2ª Liga, um mini campeonato a oito em que se encontra na última posição, com nove pontos em treze jogos.

