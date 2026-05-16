Avenida do Sorraia passa a chamar-se Gonçalo Ribeiro Telles no dia 23 de Maio

A actual Avenida do Sorraia, em Coruche, vai passar a denominar-se Avenida Arquitecto Gonçalo Ribeiro Telles, numa homenagem pública a uma das figuras de referência do ambiente, da paisagem e do ordenamento do território em Portugal. A placa toponímica será descerrada no dia 23 de Maio, antes da cerimónia de entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Telles para o Ambiente e a Paisagem à arquitecta paisagista Margarida Sá Luz Coruche Cancela d’Abreu.

O acto oficial inscreve no espaço público do concelho o nome de Gonçalo Ribeiro Telles, figura com ligação profunda a Coruche e cujo pensamento marcou de forma decisiva a relação entre ambiente, paisagem, cidade, ruralidade, ordenamento do território e qualidade de vida. A homenagem assume um significado simbólico acrescido ao associar uma das principais artérias da vila ao legado de quem defendeu a paisagem como bem comum, património colectivo e condição essencial de futuro.

Depois do descerramento da placa toponímica, a cerimónia prossegue, às 17h00, no Museu Municipal de Coruche, com a entrega da 7.ª edição do Prémio Gonçalo Ribeiro Telles para o Ambiente e a Paisagem a Margarida Cancela d’Abreu. A distinção reconhece o contributo da arquitecta paisagista para a arquitectura paisagista portuguesa, o ordenamento do território e a afirmação de uma visão ecológica, humanista e pública da paisagem.

Margarida Cancela d’Abreu é distinguida por um percurso profissional, académico e institucional iniciado em 1971 e desenvolvido ao longo de várias décadas em organismos da Administração Central, no ensino superior e em estruturas nacionais e internacionais ligadas à arquitectura paisagista e ao ambiente.