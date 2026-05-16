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Sociedade | 16-05-2026 18:00

Cartaxo investe 40 mil euros em veículos eléctricos para reforçar acessibilidade

Cartaxo investe 40 mil euros em veículos eléctricos para reforçar acessibilidade
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Município adquiriu 15 cadeiras de rodas eléctricas e cinco motociclos eléctricos de quatro rodas, distribuídos por espaços culturais, IPSS e pelo Banco de Produtos de Apoio da Rede Social.

O município do Cartaxo investiu 40.759,81 euros na aquisição de 20 veículos eléctricos destinados a melhorar a mobilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada. A verba é financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Programa de Intervenções nas Vias Públicas – Acessibilidades 360º. O lote adquirido inclui 15 cadeiras de rodas eléctricas e cinco motociclos eléctricos de quatro rodas. Sete equipamentos ficam afectos aos serviços culturais do município, nomeadamente ao Centro Cultural do Cartaxo, Complexo Quinta das Pratas e Pavilhão de Exposições, procurando garantir melhores condições de acesso e circulação nesses espaços.
Nove cadeiras de rodas eléctricas foram entregues a instituições particulares de solidariedade social do concelho. Os restantes quatro equipamentos, duas cadeiras e dois veículos de quatro rodas, passam a integrar o Banco de Produtos de Apoio da Rede Social do Cartaxo, para dar resposta a situações pontuais de necessidade. Entre as instituições contempladas estão a Associação O Tejo, Associação Comunitária de Vale da Pedra, Associação Centro de Dia de Pontével, Centro Social e Paroquial da Ereira, Centro Social e Paroquial de Vale da Pinta, Associação Comunitária de Assistência Social de Vila Chã de Ourique, Residência Casa João Manuel – APPACDM, Idade Tranquila e Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

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