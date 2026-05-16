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Sociedade | 16-05-2026 12:46

Cirurgião de Santarém conquista certificação europeia em cirurgia da obesidade

Cirurgião de Santarém conquista certificação europeia em cirurgia da obesidade
foto HDS Comunicação
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Pedro Mesquita, coordenador do Centro de Tratamento de Obesidade da ULS Lezíria, obteve o título europeu de Fellow of the European Board of Surgery em cirurgia metabólica e bariátrica, uma distinção que reconhece competências diferenciadas numa área clínica de elevada complexidade.

O cirurgião geral Pedro Mesquita, da Unidade Local de Saúde da Lezíria, foi distinguido com a certificação europeia Fellow of the European Board of Surgery (FEBS) in Metabolic-Bariatric Surgery, depois de concluir com sucesso o exame do European Board of Surgery Qualification (EBSQ). A certificação é atribuída pela European Union of Medical Specialists (UEMS) e reconhece profissionais com competências diferenciadas na área da cirurgia metabólica e bariátrica. O processo implica uma avaliação curricular rigorosa e a realização de um exame internacional, destinado a validar conhecimentos e experiência clínica nesta área.
Pedro Mesquita é cirurgião geral e coordena o Centro de Tratamento de Obesidade da ULS Lezíria, estrutura que tem vindo a desenvolver trabalho na resposta a uma doença com impacto crescente na saúde pública. A cirurgia metabólica e bariátrica é considerada uma área de elevada exigência técnica e clínica, dirigida ao tratamento da obesidade e de doenças associadas. Segundo a ULS Lezíria, esta distinção reflecte o investimento da instituição na valorização dos seus profissionais, na inovação clínica e na qualidade dos cuidados prestados à população. A certificação reforça também o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Centro de Tratamento de Obesidade, em Santarém, numa área cada vez mais relevante para o Serviço Nacional de Saúde.

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