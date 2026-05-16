Corte de estrada na Vala do Carregado gera queixas

Já lá vão três meses desde que a estrada que liga a Vala do Carregado a Vila Nova da Rainha, conhecida por Estrada do Carril, está cortada ao trânsito, depois do comboio de tempestades ocorrido em Fevereiro a ter danificado. A via ficou totalmente submersa durante o mau tempo e essa situação originou o aparecimento de buracos de grande dimensão que podiam danificar os automóveis que ali passavam ou gerar quedas entre as muitas pessoas que usam a via para fazer caminhadas ou passear de bicicleta. A demora na reparação da via, que é da responsabilidade da Câmara de Alenquer, tem gerado queixas na comunidade e em especial junto dos moradores da Vala do Carregado, que agora têm de apanhar um desvio que os leve até à estrada nacional que liga o Carregado à Azambuja e que significa um desvio de vários quilómetros, o que onera ainda mais a carteira numa altura em que os combustíveis estão a preços elevados.

Custódio Rodrigues é um dos moradores da Vala do Carregado que lamenta a demora na realização dos trabalhos de reparação. “Não se percebe porque motivo isto está a demorar tanto tempo. A única alternativa é ir apanhar a estrada nacional onde o trânsito é caótico, tem sempre imensos camiões e é mais longe”, lamenta. Contactado por O MIRANTE o município de Alenquer diz estar ciente da importância da Estrada do Carril e do impacto que o seu encerramento teve na comunidade, admitindo ter dado prioridade máxima à sua reabilitação. “A intervenção encontra-se actualmente em curso, por administração directa, com os serviços municipais no terreno a proceder aos trabalhos necessários para repor as condições de circulação e segurança”, explica a câmara municipal. Não sendo ainda possível indicar uma data concreta para a reabertura da via, o município estima que o mesmo possa acontecer ainda durante este mês de Maio.