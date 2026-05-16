Glúten é o inimigo invisível que obriga Joana Gote a viver em alerta permanente

No Dia Mundial da Consciencialização da Doença Celíaca, O MIRANTE dá voz a Joana Gote, psicóloga clínica natural de Azambuja, diagnosticada ainda em bebé. Para quem vive com esta doença autoimune, uma simples migalha pode ser suficiente para provocar sintomas graves e danos no organismo.

O glúten não se vê, mas pode estar em todo o lado. Numa tábua mal limpa, numa torradeira partilhada, numa colher usada no alimento errado ou numa refeição garantida como segura, mas preparada num espaço contaminado. Para quem vive com doença celíaca, como Joana Gote, 25 anos, natural de Azambuja, a vigilância é permanente e a margem de erro praticamente inexistente. O Dia Mundial da Consciencialização da Doença Celíaca assinala-se no sábado, 16 de Maio, e procura chamar a atenção para uma patologia autoimune ainda pouco compreendida pela sociedade. A doença é desencadeada pela ingestão de glúten, proteína presente no trigo, cevada e centeio, e obriga a uma dieta rigorosa e sem excepções ao longo de toda a vida.

Joana Gote foi diagnosticada ainda em bebé, durante a introdução alimentar. Através dos relatos da mãe, sabe que os primeiros sinais foram uma má resposta intestinal, acompanhada de inchaço, diarreia e refluxo. Antes do diagnóstico correcto, chegou mesmo a ser colocada a hipótese de existir um tumor intestinal. Por ter crescido com a doença, nunca conheceu outra realidade. “Nunca soube o que é entrar numa pastelaria e poder comer tudo”, conta a psicóloga clínica. Desde cedo se habituou a levar comida de casa para festas, escola, festivais ou qualquer outro contexto social. Em casa, a família organizou uma zona própria para os seus alimentos e utensílios, incluindo uma torradeira exclusiva, para evitar riscos de contaminação cruzada. Essa continua a ser uma das maiores preocupações. “As pessoas muitas vezes não percebem que não basta o prato não ter glúten. Se for preparado num espaço contaminado, pode fazer mal na mesma”, explica Joana Gote.

*Artigo completo na próxima edição semanal de O MIRANTE.