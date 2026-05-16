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Sociedade | 16-05-2026 10:00

Nuno Mira exige ao Governo melhores acessibilidades na abertura da Semana da Ascensão na Chamusca

Nuno Mira exige ao Governo melhores acessibilidades na abertura da Semana da Ascensão na Chamusca
Nuno Mira deixou recados e pediu responsabilidade nacional para resolver acessibilidades na Chamusca - foto O MIRANTE
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Presidente da Câmara da Chamusca aproveitou a inauguração do maior certame do concelho para lembrar Sérgio Carrinho, exaltar a identidade ribatejana e reclamar justiça para uma população afectada pelo tráfego pesado associado ao Ecoparque do Relvão.

A Semana da Ascensão da Chamusca arrancou no sábado, 9 de Maio, debaixo de chuva, mas nem o tempo instável retirou força ao ambiente de festa, tradição e orgulho ribatejano que marcou a inauguração do maior certame do concelho. Entre música, discursos institucionais e homenagens, o presidente da câmara, Nuno Mira, aproveitou a cerimónia para deixar um recado claro ao Governo: a Chamusca precisa, com urgência, de melhores acessibilidades rodoviárias.
Depois da actuação da Banda Filarmónica da Carregueira e da apresentação do hino da Ascensão de 2026, Nuno Mira centrou parte da sua intervenção nos problemas de circulação no concelho e nos impactos provocados pelo tráfego pesado associado ao Ecoparque do Relvão. O autarca lembrou que a Chamusca tem assumido “com responsabilidade” um projecto de importância nacional, sublinhando que o Ecoparque integra as duas únicas unidades de tratamento de resíduos perigosos existentes em Portugal. “Esta responsabilidade nacional não pode continuar a ser suportada apenas pela população da Chamusca”, afirmou o presidente da câmara, alertando para os “graves constrangimentos à circulação rodoviária” causados pelo aumento do tráfego pesado. Nuno Mira destacou que esta realidade afecta a qualidade de vida, a segurança rodoviária e a tranquilidade das populações, insistindo que o concelho não está a pedir “privilégios”, mas sim “justiça, respeito e compromisso”. O autarca reclamou o avanço das acessibilidades rodoviárias prometidas há vários anos e deixou uma exigência directa ao Governo. “O concelho da Chamusca continuará a cumprir o seu papel com responsabilidade, mas o Governo também tem que cumprir a sua palavra”, reivindicou.
A cerimónia ficou também marcada pela evocação de Sérgio Carrinho, antigo presidente da câmara, falecido no ano passado. Nuno Mira recordou o papel decisivo do ex-autarca na afirmação da Semana da Ascensão, descrevendo-o como um homem humilde, próximo das pessoas e profundamente dedicado à sua terra. “Grande impulsionador da Semana da Ascensão, deixou uma marca profunda na forma como vivemos esta grande celebração das nossas tradições e da nossa identidade”, afirmou, sublinhando que a visão de Sérgio Carrinho ajudou a transformar o certame numa referência regional.
Também Pedro Beato, em representação do Turismo do Alentejo e Ribatejo, destacou a força identitária da festa e do Ribatejo, considerando a Ascensão um exemplo de autenticidade cultural e de ligação às tradições. “Estamos aqui, no coração do Ribatejo, onde temos exactamente essa força e essa identidade”, afirmou, garantindo o apoio contínuo da entidade ao concelho da Chamusca.

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