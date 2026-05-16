Recolha do lixo motiva críticas em Torres Novas

A recolha do lixo em Torres Novas voltou a gerar críticas na última sessão da assembleia municipal, numa altura em que se aproxima o fim do contrato com a empresa Suma. A eleita da CDU, Ana Besteiro, alertou para falhas no serviço e considerou que a situação configura um incumprimento contratual, defendendo que a autarquia deve retirar conclusões do actual modelo de gestão. Ana Besteiro sublinhou que a responsabilidade não deve ser atribuída aos trabalhadores da empresa, que classificou como estando sujeitos a condições precárias e baixos salários, mas sim à forma como o serviço é organizado e distribuído. Para a CDU, se a recolha fosse assegurada directamente pelo município, com trabalhadores municipais, muitas das situações que têm afectado a limpeza urbana poderiam ser evitadas. O presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques (PS), reconheceu que existem problemas na recolha de lixo e na limpeza urbana, garantindo que o executivo está a acompanhar a situação. O autarca explicou que não é por acaso que o município está a iniciar um procedimento concursal nestas áreas, com o objectivo de melhorar a prestação do serviço, incluindo nesta fase final do contrato em vigor. Trincão Marques admitiu a necessidade de reforçar a fiscalização e o acompanhamento das ocorrências, mas chamou também a atenção para comportamentos de falta de civismo. Como exemplo, referiu ter visto, no dia anterior àquela sessão, sofás e mobiliário abandonados ao lado de um contentor, considerando que esse tipo de atitude revela falta de respeito pelos restantes munícipes.