Utentes de Caniceira protestam após três meses sem televisão, internet e telefone

Os moradores da Caniceira, na freguesia de Vale de Cavalos, vão concentrar-se no dia 15 de Maio, às 18h00, junto ao campo de futebol da localidade, para exigir a reposição dos serviços de televisão, internet e telefone, interrompidos há cerca de três meses depois das tempestades. O protesto é promovido pelo Movimento de Utentes pela Defesa de Telecomunicações – Caniceira/Vale de Cavalos, que denuncia publicamente uma situação que considera “inaceitável” e que tem deixado a população sem resposta, apesar das sucessivas reclamações apresentadas junto da operadora e das promessas de resolução que, segundo os utentes, nunca passaram disso mesmo.

A situação é particularmente grave numa localidade onde a população é maioritariamente envelhecida. Para muitos moradores, a televisão e o telefone são os únicos meios de companhia, acesso à informação, contacto com familiares e ligação a serviços de emergência. A ausência prolongada destes meios, sobretudo durante o período nocturno, tem agravado o isolamento social e dificultado o quotidiano da população. O movimento chama ainda a atenção para o impacto junto das crianças e jovens, que se vêem privados do acesso à internet necessário para trabalhos escolares e outras tarefas. A falta de ligação digital afecta também quem depende destes serviços para fins profissionais.

Além da falta de serviço, os utentes denunciam que continuam a ser emitidas facturas relativas a televisão, internet e telefone que, afirmam, não estão a ser prestados. Para o movimento, essa prática representa um desrespeito pelos direitos dos consumidores e agrava a indignação da população. Os moradores exigem a reposição imediata e definitiva dos serviços de telecomunicações na Caniceira, a garantia de cobertura em condições dignas em toda a freguesia de Vale de Cavalos, uma solução estrutural para a rede que impeça a repetição de situações semelhantes e a suspensão da facturação até à reposição integral dos serviços.