Vila Franca de Xira abrangida por reestruturação da investigação criminal da PSP

O concelho de Vila Franca de Xira também será alvo da reestruturação do sistema de investigação criminal em curso no Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (Cometlis), no âmbito de um processo de reorganização iniciado a 11 de Maio e que deverá estar concluído no início de Outubro.

Em comunicado, a PSP explica que a medida prevê que todas as Esquadras de Investigação Criminal passem a funcionar sob dependência funcional da Divisão de Investigação Criminal (DIC), numa alteração que visa reforçar a coordenação, uniformização e especialização da actividade investigatória em toda a área de intervenção do comando metropolitano.

A reestruturação, que esteve em estudo durante cerca de um ano, será implementada de forma faseada e abrangerá vários concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, entre os quais Oeiras, Amadora, Sintra, Cascais, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira e Torres Vedras. Segundo a PSP, esta reorganização permitirá uma resposta mais célere e eficaz à evolução dos fenómenos criminais, com especial incidência na capacidade de reação imediata e no combate à criminalidade itinerante, exigindo uma actuação articulada e transversal entre as várias estruturas policiais.

Com esta alteração, acrescenta a PSP, o modelo operacional desenvolvido pela Divisão de Investigação Criminal desde 2003 será alargado a todo o dispositivo metropolitano, incluindo Vila Franca de Xira, numa evolução descrita como a passagem de uma lógica centrada na DIC Lisboa para uma estrutura funcional integrada sob o conceito “DIC Cometlis”. O projecto já foi apresentado às Comarcas de Lisboa, Lisboa Norte e Lisboa Oeste, bem como à Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, no âmbito da articulação institucional com as autoridades judiciárias. No plano operacional, o Cometlis definiu como prioridades estratégicas a prevenção e o combate aos roubos, à violência doméstica e ao tráfico de estupefacientes, áreas que estarão no centro desta reestruturação, sem prejuízo da investigação de outras tipologias criminais relevantes para a segurança e tranquilidade da população.