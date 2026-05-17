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Sociedade | 17-05-2026 21:00

Aluna de Tomar destaca‑se na final nacional de oratória

estudante aluno teste
foto ilustrativa - foto Unsplash
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Estudante Ana Leonor Rebelo, da Escola Gualdim Pais de Tomar, destacou-se entre os 16 finalistas da grande final do Torneio de Oratória Português – TOP Talks, que juntou os melhores jovens oradores do país.

A aluna do 9.º A da Escola Gualdim Pais, Ana Leonor Rebelo, esteve entre os finalistas da grande final do Torneio de Oratória Português – TOP Talks, que reuniu no Coliseu do Porto, a 19 de Abril, os melhores jovens oradores do país. A estudante do Agrupamento de Escolas Templários integrou o grupo de 16 finalistas que representaram vários concelhos, entre eles Lisboa, Braga, Tomar, Manteigas, Amarante, Arganil, Ovar, Gondomar, Felgueiras, Maia e Trofa. Cada participante apresentou um discurso individual, demonstrando competências de comunicação, argumentação e expressão oral, avaliadas por um painel especializado.
Ao longo das suas quatro edições, o TOP Talks envolveu mais de mil alunos entre os 14 e os 18 anos, proporcionando formação específica em técnicas de comunicação em público. A iniciativa tem sido valorizada pelo Ministério da Educação por contribuir para o desenvolvimento das competências de oralidade, consideradas essenciais no percurso académico e profissional dos jovens.
A 4.ª edição contou com o Alto Patrocínio da Presidência da República e com o apoio institucional da Comissão Nacional Portuguesa da UNESCO, reforçando o reconhecimento nacional do torneio e o seu impacto no panorama educativo. A participação de Ana Leonor Rebelo volta a destacar o trabalho desenvolvido no Agrupamento de Escolas Templários na área da expressão oral e da formação de jovens comunicadores, num evento que tem ganho dimensão e visibilidade em todo o país.

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