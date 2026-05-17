Burla do falso telemóvel acaba com dois detidos em VFX

Dois homens foram detidos pela PSP, no dia 4 de Maio, em Vila Franca de Xira, por suspeitas da prática do crime de burla. A detenção ocorreu no momento em que os suspeitos tentavam concretizar um esquema relacionado com a venda fraudulenta de um telemóvel anunciado numa plataforma online. Segundo a Divisão Policial de Vila Franca de Xira, os indivíduos combinaram com a vítima a venda de um telemóvel pelo valor de 850 euros. Quando o comprador se deslocou a um multibanco para levantar o dinheiro, os suspeitos terão substituído o equipamento por uma bolsa de óculos que continha um pedaço de mosaico cerâmico, envolvido em fita adesiva, de forma a simular o peso e o formato do aparelho.

A PSP, que já acompanhava a situação no âmbito de diligências investigatórias, interceptou os dois homens no momento em que estes se preparavam para concluir a burla, dando-lhes voz de detenção. Na operação foram apreendidos um telemóvel avaliado em cerca de 1.100 euros, dois pedaços de mosaico cerâmico embrulhados em fita adesiva, uma bolsa de óculos de sol, 290 euros em numerário e uma viatura alegadamente utilizada pelos suspeitos e associada a práticas semelhantes.

De acordo com a PSP, os detidos têm antecedentes criminais por crimes contra o património, nomeadamente burla e roubo por esticão, e estarão associados a vários processos da mesma natureza. A investigação aponta para uma actuação concertada e reiterada, com recurso ao mesmo método, causando prejuízos de vários milhares de euros a vítimas em diferentes zonas do distrito de Lisboa, sobretudo nos concelhos de Vila Franca de Xira e Loures. A PSP aproveita o caso para alertar a população para a necessidade de redobrar cuidados nas transacções feitas através de plataformas de compra e venda online.