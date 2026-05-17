Centro de Saúde de Rio Maior muda-se para o Pavilhão Multiusos

O Centro de Saúde de Rio Maior vai funcionar temporariamente no Pavilhão Multiusos a partir de segunda-feira, 18 de Maio, devido às obras de requalificação do edifício e da zona envolvente, num investimento de 4,2 milhões de euros financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. A mudança foi definida em articulação com a Unidade Local de Saúde da Lezíria e, segundo a Câmara de Rio Maior, permitirá acelerar a execução da empreitada. O atendimento aos utentes será assegurado no piso 0 do Pavilhão Multiusos enquanto decorrer a intervenção.

Durante o processo de transferência, o Centro de Saúde estará encerrado na quinta e sexta-feira, 14 e 15 de Maio. Nesses dois dias, as consultas agudas e as situações de saúde inadiáveis serão encaminhadas para a Extensão de Saúde de São João da Ribeira, entre as 09h00 e as 16h00. O Serviço de Atendimento Complementar também estará encerrado no fim-de-semana de 16 e 17 de Maio. Ainda assim, a autarquia garante que haverá atendimento previamente agendado para situações de saúde inadiáveis no Pavilhão Multiusos de Rio Maior, entre as 09h00 e as 12h00.

A partir de segunda-feira, toda a actividade assistencial do Centro de Saúde passa a decorrer nas instalações provisórias. A câmara municipal agradece a compreensão dos utentes pelos constrangimentos esperados durante a transição, sublinhando que a obra pretende melhorar as condições de atendimento da população e de trabalho dos profissionais de saúde.