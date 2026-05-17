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Sociedade | 17-05-2026 07:00

Cimpor relança linha na fábrica de Alhandra após modernização

Cimpor relança linha na fábrica de Alhandra após modernização
Centro de Produção de Alhandra (CPA), da CIMPOR
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Modernização da linha 7 integra uma estratégia mais ampla de descarbonização, financiada pelo programa Next Generation EU através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A Cimpor colocou novamente em funcionamento a Linha 7 do Centro de Produção de Alhandra, após um processo de modernização que decorreu ao longo dos últimos dois anos e que visa aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões de carbono. Este arranque, diz a empresa em comunicado, acontece num ano simbólico para a Cimpor, que assinala o seu 50.º aniversário, e reforça a estratégia de inovação industrial e transição energética no sector cimenteiro em Portugal. A modernização da Linha 7 integra uma estratégia mais ampla de descarbonização, financiada pelo programa Next Generation EU através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com foco na redução de emissões de CO2 e na melhoria da eficiência operacional. Entre as principais intervenções destaca-se a instalação de uma nova torre de pré-aquecimento mais eficiente, a incorporação de um pyro-rotor, melhorias no forno e a instalação de um bypass para controlo de cloro, permitindo uma maior utilização de combustíveis alternativos. Foram ainda realizados upgrades nos sistemas de motorização e nos circuitos de gases e ar, bem como a instalação de um novo arrefecedor de clínquer e de um moinho vertical, contribuindo para uma redução do consumo eléctrico específico da linha. Outro elemento central do projecto é a instalação de uma unidade de recuperação de calor dos gases quentes da cozedura, que permitirá produzir energia eléctrica a partir de calor residual.

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