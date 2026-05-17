Esgotos começam a chegar a aldeia de Arruda dos Vinhos após décadas de espera

Depois de décadas de espera, a população de A do Mourão, no concelho de Arruda dos Vinhos, vai finalmente ter saneamento básico e dizer adeus às fossas sépticas. Começaram no terreno no final de Abril as obras de construção da rede de saneamento, uma intervenção que representa um importante avanço na melhoria das condições de salubridade, qualidade ambiental e qualidade de vida das 226 pessoas que ali residem.

A obra, segundo o município de Arruda dos Vinhos, permitirá dotar a povoação de uma rede pública de drenagem de águas residuais domésticas, substituindo o actual sistema assente exclusivamente em fossas sépticas particulares. A solução agora em execução prevê a ligação da localidade à rede existente em São Tiago dos Velhos, com encaminhamento das águas residuais para tratamento na ETAR de Arruda.

A intervenção representa um investimento municipal de 710 mil euros e contempla a instalação de 4.760 metros de tubagem, a construção de 125 caixas de visita, 115 ramais domiciliários e três estações elevatórias, permitindo servir toda a população da localidade. A obra vai durar um ano inteiro. Com esta empreitada, garante a câmara, serão eliminadas as fossas sépticas actualmente existentes, reduzindo riscos de contaminação ambiental e eliminando problemas associados à manutenção, limpeza e esvaziamento destes sistemas individuais.

O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), já tinha dito a O MIRANTE que a resolução dos problemas de saneamento no concelho é uma das suas prioridades neste mandato. Recentemente, também foi apresentada a obra de ligação de esgotos às aldeias de Vila Vedra e Tesoureira, ambas na freguesia de Arranhó. Em 2013, recorde-se, só 30% do concelho estava com esgotos ligados à rede de saneamento. O objectivo do executivo municipal liderado por Carlos Alves é que esse número suba para os 85% este ano.