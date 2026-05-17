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Sociedade | 17-05-2026 12:00

Falta de respostas da Câmara de Alenquer motiva críticas de presidente da junta

Falta de respostas da Câmara de Alenquer motiva críticas de presidente da junta
Micael Correia, presidente da União de Freguesias de Alenquer - foto arquivo O MIRANTE
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Interdição da Estrada de Albarróis está a deixar alunos sem transporte escolar. Presidente da União de Freguesias de Alenquer lamenta ausência de respostas formais do município e exige soluções para problemas nas escolas da freguesia.

A falta de resposta da Câmara Municipal de Alenquer a vários problemas que afectam a União de Freguesias de Alenquer motivou críticas do presidente da junta, Micael Correia, durante a assembleia municipal. O autarca, também eleito municipal pelo PSD, considerou que a comunicação institucional “carece de revisão” e apontou casos concretos em que diz não obter resposta formal por parte do município. Um dos problemas levantados prende-se com a Estrada de Albarróis, EM 126, que continua interdita à circulação de viaturas pesadas e autocarros. A situação está a afectar directamente os alunos, que deixaram de ter transporte escolar naquela zona, obrigando os pais a assegurarem as deslocações em viatura própria.
Micael Correia criticou ainda a situação da Escola da Vila, que continua sem climatização adequada e a necessitar de novas portas e janelas. “Mando e-mails para a câmara e não recebo resposta formal. A informação que tenho é que não prevêem a colocação de ar condicionado. Vou seguir a recomendação da bancada do PS na assembleia de freguesia, que disse para não ser a junta a instalar o equipamento, uma vez que tem de ser o município”, afirmou. O presidente da União de Freguesias de Alenquer chamou também a atenção para a escola de Cheganças, onde os toldos que servem de telheiro não garantem condições adequadas aos alunos em dias de chuva.
Na resposta, o presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau, garantiu que a Estrada de Albarróis vai ser reparada e adiantou que o processo de contratação pública deverá ser publicado brevemente em Diário da República. Quanto à Escola da Vila, o autarca explicou que o município candidatou o estabelecimento de ensino a obras de melhoria da eficiência energética, estando agora a aguardar a aprovação da OesteCIM e da CCDR. Sobre a escola de Cheganças, o presidente defendeu que há outros estabelecimentos de ensino no concelho em situação mais grave e que devem ser considerados prioritários. Deu como exemplos Aldeia Gavinha, que deixou de ter escola, e a escola básica do 1.º ciclo da Pocariça.

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