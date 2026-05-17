Mãe grávida vai apoiar filha no Entroncamento e tem bebé numa ambulância

Foi ver a filha numa competição e o inesperado aconteceu: Francisca entrou em trabalho de parto e acabou por ter o bebé numa ambulância dos Bombeiros do Entroncamento em frente ao pavilhão municipal.

Francisca viajou de Lisboa para o Entroncamento para apoiar a filha numa competição, no Pavilhão Desportivo Municipal, no sábado, 16 de Maio, tendo entrado em trabalho de parto. O bebé, Fábio, acabou por vir ao mundo no interior de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, com apoio de uma equipa do INEM.

Numa nota publicada nas redes sociais aquela associação humanitária refere que “correu tudo perfeitamente bem” e que tanto a mãe como o bebé “foram muito corajosos”. Quanto à equipa de profissionais, da qual faziam parte os bombeiros Neuza Duarte e Rodrigo Correia, pelas 13h50 puderam testemunhar “o maior milagre da vida”.

De acordo com a mesma publicação, quando os bombeiros chegaram, Francisca já se encontrava em trabalho de parto activo. Após o parto, pelas 14h10, os operacionais realizaram o transporte de mãe e filho até ao Hospital de Santarém, com acompanhamento da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo.