Nova resposta social em S. Tiago dos Velhos vai apoiar mais de 60 famílias

Foi inaugurado, a 15 de Maio, o novo Centro Social para o Desenvolvimento de S. Tiago dos Velhos, concelho de Arruda dos Vinhos, uma nova resposta social que promete reforçar o apoio à população da freguesia e beneficiar mais de 60 famílias da região.

A concretização do projecto representa, para o presidente da direcção do centro, Filipe Bento, a materialização de um objectivo da comunidade com mais de duas décadas, que permitirá um local de encontro, “convívio, memórias partilhadas e sobretudo de novas alegrias”, afirmou.

A nova estrutura, localizada na freguesia de S. Tiago dos Velhos, nasce com a missão de apoiar os mais vulneráveis e promover a inclusão social e a qualidade de vida da população, em especial da população sénior.

A cerimónia de inauguração decorreu num ambiente de festa reunindo mais de uma centena de pessoas entre convidados, parceiros institucionais e população, incluindo a directora-adjunta do Centro Distrital de Lisboa da Segurança Social, Ana Sofia Branco, o presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves (PS), e o presidente da direcção do Centro Social, que lembrou tratar-se de um espaço pensado para combater o isolamento e criar proximidade numa freguesia envelhecida, onde muitos idosos vivem sozinhos e afastados dos principais serviços. Na sua intervenção, Filipe Bento destacou que este marco só foi possível graças ao empenho coletivo de todos os que, ao longo dos anos, contribuíram para tornar o projeto realidade. O presidente da direcção agradeceu aos antigos membros dos órgãos sociais, aos doadores do terreno - Maria Soares Rasteiro e José Narciso Ferreira - bem como às empresas, mecenas e parceiros institucionais que apoiaram financeiramente e tecnicamente a obra. A construção foi viabilizada através do apoio da Segurança Social, no âmbito do programa PARES 3.0, contando igualmente com o contributo decisivo do município de Arruda dos Vinhos e da Junta de Freguesia de S. Tiago dos Velhos.

Já o presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, destacou tratar-se de um dia de festa, que representa para a comunidade o concretizar de um sonho colectivo e uma necessidade real de S. Tiago dos Velhos, numa obra pautada por dificuldades burocráticas e administrativas que foram atrasando o projecto ao longo dos anos. “Os nossos idosos merecem envelhecer com dignidade, proximidade e cuidado”, defendeu.

O espaço acolherá um Centro de Dia e a base operacional do Serviço de Apoio Domiciliário, estruturas que permitirão dar resposta a cerca de 60 utentes. A entrada em funcionamento está prevista para o próximo mês de setembro.