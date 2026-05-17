Novo projecto da ABEI e Misericórdia de VFX quer transformar modelo educativo

No dia 8 de Maio a ABEI - Associação para o Bem-Estar Infantil e a Misericórdia de Vila Franca de Xira promoveram uma aula intergeracional no Largo da Câmara de Vila Franca de Xira, para apresentar à comunidade o projecto “O Saber do Tempo”, uma iniciativa inovadora que pretende repensar a escola do futuro, tornando-a mais inclusiva, interactiva e acessível a todas as idades.

A sessão, diz a ABEI em comunicado, contou com uma demonstração prática da metodologia pedagógica da instituição, através de uma aula-tipo baseada no trabalho por projecto, onde crianças e seniores participaram activamente num ambiente dinâmico e colaborativo. A iniciativa teve como principal objectivo mostrar que a aprendizagem pode e deve ultrapassar as barreiras da sala de aula e da idade.

Segundo o presidente da ABEI, Miguel Branco, o projecto representa uma mais-valia para ambas as instituições e para toda a comunidade. “Somos duas instituições que actuam junto de faixas etárias muito distintas, mas que partilham um objectivo comum: promover o bem-estar, a aprendizagem e a inclusão”, destacou.

O projecto “O Saber do Tempo” decorre semanalmente e integra quatro alunos seniores da Misericórdia nas aulas de quatro turmas do 1.º Ciclo da ABEI. Todas as terças-feiras os participantes são envolvidos nas rotinas escolares, promovendo a troca de experiências, o reforço de competências sociais e a valorização dos saberes intergeracionais.

Miguel Branco sublinhou ainda o impacto da iniciativa no desenvolvimento das crianças e dos seniores. Para os mais novos, o contacto com outras gerações permite descobrir formas diferentes de conhecimento e lazer, menos dependentes da tecnologia. Já para os seniores, muitos dos quais não tiveram oportunidade de prosseguir os estudos além da instrução básica, o projecto constitui uma oportunidade de aprendizagem e valorização pessoal.

“O ideal seria que este projecto deixasse de ser visto como extraordinário e passasse a ser natural, existirem turmas compostas por pessoas dos 8 aos 99 anos”, afirma o dirigente.

Também o director-geral executivo da Misericórdia de Vila Franca de Xira, Marco de Sousa Nunes, destacou a relevância social da iniciativa. O responsável elogiou a forma simbólica como a aula recriou o modelo de ensino anterior ao 25 de Abril antes de evoluir para uma abordagem pedagógica contemporânea, considerando a demonstração “um momento marcante de valorização dos princípios modernos da educação”.

Em paralelo, as duas instituições desenvolvem igualmente o projecto “Aprender não tem Idade”, através do qual conteúdos do 1.º Ciclo são levados aos seniores da Misericórdia por uma equipa multidisciplinar da ABEI, composta por uma professora e uma psicóloga educacional. O trabalho inclui exercícios de memória, atenção, criatividade e expressão dramática, promovendo competências socioemocionais e envelhecimento activo.

Para Marco de Sousa Nunes, esta parceria demonstra a importância da colaboração entre diferentes entidades na construção de respostas inovadoras e com impacto real na comunidade vilafranquense, reforçando a ideia de que a educação, quando partilhada entre gerações, se torna uma poderosa ferramenta de transformação social.

