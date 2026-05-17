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Sociedade | 17-05-2026 21:00

Trabalhos de remoção de árvores em VFX e Alenquer vão condicionar trânsito

transito carros engarrafamento
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A intervenção decorrerá no troço compreendido entre os quilómetros 26,4 e 30,7, com o objectivo de garantir a segurança dos utilizadores da via e assegurar a boa execução dos trabalhos.

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou a realização de trabalhos de remoção de árvores na Estrada Nacional 1 (EN1), entre os dias 18 e 23 de Maio, nos concelhos de Vila Franca de Xira e Alenquer.
A intervenção decorrerá no troço compreendido entre os quilómetros 26,4 e 30,7, com o objectivo de garantir a segurança dos utilizadores da via e assegurar a boa execução dos trabalhos. Durante o período dos trabalhos, entre as 08h00 e as 17h00, haverá condicionamentos à circulação rodoviária. O trânsito será feito de forma alternada em cada sentido, nunca em simultâneo, com recurso a sinaleiros no local para regular a circulação.

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