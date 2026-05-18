Almeirim fecha 2025 com resultado líquido de três milhões e reforço do património

O Município de Almeirim fechou 2025 com um resultado líquido consolidado de três milhões de euros e um reforço do património municipal, mas mantém um volume elevado de resultados transitados negativos e despesas estruturais que continuam a pesar nas contas

O Município de Almeirim encerrou o ano de 2025 com um resultado líquido consolidado de 3 milhões de euros, quase o triplo do registado no exercício anterior. As contas consolidadas revelam também um aumento do activo total e do património líquido, apesar de persistirem resultados transitados negativos e despesas estruturais elevadas. As demonstrações financeiras mostram que o activo total do município passou de 89,8 milhões de euros em 2024 para 97,2 milhões em 2025, enquanto o património líquido subiu para 87,6 milhões de euros, mais seis milhões do que no ano anterior.

O resultado líquido consolidado atingiu 3.014.954 euros, impulsionado pelo crescimento das receitas fiscais e das transferências correntes do Estado. Em impostos, contribuições e taxas, o município arrecadou 7,1 milhões de euros, e as transferências correntes totalizaram 17,1 milhões. Do lado da despesa, os gastos com pessoal continuam a ser a rubrica mais pesada, atingindo 9,1 milhões de euros. Seguem-se os fornecimentos e serviços externos, no valor de 5,4 milhões, e as transferências e subsídios concedidos, que ascenderam a 3,8 milhões.

Os resultados transitados mantêm-se negativos, fixando-se em -49,8 milhões de euros, embora com ligeira melhoria face a 2024. O perímetro de consolidação inclui apenas a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, na qual Almeirim detém 15,45% do capital. A aplicação do método de equivalência patrimonial acrescentou 244.773 euros ao resultado consolidado.

A demonstração de fluxos de caixa mostra que as disponibilidades do município aumentaram de 3,6 milhões para 7,3 milhões de euros, resultado de maior capacidade de geração de caixa operacional e de menor volume de investimento face ao ano anterior.

As contas consolidadas serão apreciadas pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de Junho, conforme determina a lei.