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Sociedade | 18-05-2026 19:35

Câmara dá 50 mil euros para obras na casa paroquial de Fazendas de Almeirim

obras capacetes
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A Câmara Municipal de Almeirim vai apoiar com 50 mil euros as obras de requalificação da casa paroquial de Fazendas de Almeirim, depois de a paróquia ter apresentado o orçamento final da intervenção, que ascende a 170 mil euros.

A Câmara Municipal de Almeirim vai apoiar com 50 mil euros as obras de requalificação da casa paroquial de Fazendas de Almeirim, depois de a paróquia ter apresentado o orçamento final da intervenção, que ascende a 170 mil euros. O subsídio extraordinário será efectuado após apresentação das facturas, recibos e outros comprovativos das despesas elegíveis da requalificação do edifício, que serve actividades pastorais, sociais e culturais da comunidade da freguesia mais populosa do concelho.

No total, a intervenção atinge cerca de 170 mil euros e o contrato‑programa com o município estabelece que a Fábrica da Igreja Paroquial de Fazendas de Almeirim deve aplicar integralmente o apoio nas obras, manter o imóvel afecto a fins comunitários e conservar toda a documentação durante dez anos. O município reserva‑se o direito de fiscalizar a aplicação do subsídio, podendo solicitar elementos adicionais ou realizar visitas ao local. A intervenção na casa paroquial já se encontra em curso e visa melhorar as condições do edifício, cuja requalificação tem sido considerada prioritária pela paróquia.

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