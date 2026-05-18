Cup of Stories junta em conversa Domingos Amaral e o jornalista João Céu e Silva

A Delta Coffee House Experience e a LeYa voltam a juntar café, livros e conversas informais numa nova edição do ciclo Cup of Stories, que se realiza a 20 de Maio, às 18h00, na loja da Avenida da Liberdade, em Lisboa. O encontro terá como convidado o escritor Domingos Amaral, que irá conversar com o jornalista João Céu e Silva, natural de Alpiarça, sobre o tema “Entre factos e ficção: o desafio de escrever sobre Lisboa e a sua História”.

Num ambiente descontraído, sem palco rígido nem formalismos, a iniciativa pretende aproximar autores e leitores, explorando os bastidores da escrita literária contemporânea e os processos criativos que moldam a narrativa histórica e ficcional. A organização sublinha que o formato privilegia o diálogo aberto, “como numa boa conversa de café”, mantendo a entrada livre para o público.

O Cup of Stories é uma parceria entre a Delta Coffee House Experience e a LeYa que procura celebrar o poder das histórias e das ideias, cruzando literatura e experiência sensorial do café. Depois do sucesso da sessão inaugural, a iniciativa regressa com o objectivo de reforçar a ligação entre escritores, leitores e a cidade.