Encontro de palhaços e artes de circo em Rio Maior

O Jardim Municipal de Rio Maior é palco, entre 27 e 31 de Maio, de mais uma edição do Palhaçarte, décimo encontro de palhaços e artes de circo. Trata-se de um evento diferenciado na região que é acompanhado também por um festival de street food de 28 a 31 de Maio. A organização pertence à Câmara de Rio Maior e ao palhaço Palhatiko, que mais uma vez é o anfitrião.

Para além da actuação de diversos palhaços há ainda outras actividades, como uma aula aberta de instrumentos musicais pela Escola de Música da Banda de São Sebastião, música com histórias, espectáculos de fogo e acrobatas.

