Estacionar o carro no concelho de Vila Franca de Xira vai começar a pesar na carteira

Nas zonas vermelhas está previsto um custo superior a três euros para parar o carro apenas durante duas horas. Oposição está dividida sobre a ideia que vai agora para discussão pública e já tem uma petição contra a ideia que em poucas horas já soma mais de um milhar de assinaturas.

Depois de décadas sem um único parquímetro, as cidades de Alverca do Ribatejo e da Póvoa de Santa Iria vão passar em breve a ter estacionamento tarifado, com os custos a variar consoante as zonas, e a cidade de Vila Franca de Xira - a única do concelho que já tinha parquímetros - a ver o sistema actualizado e revisto.

O município de Vila Franca de Xira vai enviar para consulta pública um novo regulamento de mobilidade e estacionamento que prevê a expansão do estacionamento tarifado e a criação de novas regras para residentes, empresas e utilizadores ocasionais. A proposta, aprovada em reunião de câmara, cria quatro zonas distintas - vermelha, amarela, verde e azul - com diferentes tempos máximos de permanência e tarifas. Nas áreas de maior pressão automóvel, classificadas como zona vermelha, o estacionamento ficará limitado a duas horas e terá um custo máximo previsto de 3,20€. Já as zonas amarela e verde terão permanência máxima de quatro horas, com um custo de quatro euros para as quatro horas da zona amarela e máximo de 2,40€ na zona verde. Já a zona azul será orientada para estacionamento prolongado e bilhetes diários, a custar até um euro. O regulamento introduz ainda a ideia de conceder dísticos de residente e empresa, com limites por fogo e por estabelecimento, e exclui ambos da zona vermelha.

Os moradores vão poder pedir até três dísticos de residente, que permitem o estacionamento sem limite temporal na zona correspondente à residência, embora não sejam válidos nas zonas vermelhas. O regulamento prevê até 3 dísticos por habitação, com a possibilidade de um quarto dístico em situações justificadas, mas todos têm apenas a validade de um ano e custam entre 12 euros por ano (para um dístico) ou 150 euros por ano, para três dísticos. Há, no entanto, limites globais de dísticos disponíveis: 750 para VFX, 2.182 para Alverca e 1.333 para a Póvoa de Santa Iria. As empresas também podem requisitar um destes dísticos pagando 30 euros por mês. Quem quiser pagar por um lugar privativo numa determinada rua pode fazê-lo, pagando 2.000 euros por ano na zona vermelha, 1.700€ na amarela e 1.500€ na zona azul.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE