Estudantes de Sardoal visitam Espanha e França

Habitual visita de estudo destinada aos alunos do ensino secundário do concelho de Sardoal vai decorrer entre 22 de Julho e 2 de Agosto.

A habitual viagem de estudo, destinada aos alunos do Ensino Secundário do Concelho de Sardoal, vai decorrer este ano entre 22 de Julho e 2 de Agosto, e tem como destinos Espanha e França. Os alunos visitarão a Sagrada Família e o Parc Guell, em Barcelona, o Estádio Santiago Bernabéu e o Parque Warner, em Madrid, o famoso Museu Guggenheim, em Bilbao, e Carcassonne, em França.

A viagem, organizada pela Câmara de Sardoal, tem como objectivo proporcionar aos estudantes o contacto com outras culturas e realidades, como complemento e enriquecimento da sua formação pedagógica e pessoal. Os alunos serão acompanhados por funcionários do município e professores do Agrupamento de Escolas.

O interesse inequívoco destas viagens levou os Municípios de Mação e Constância a aderirem a este projecto e, nos últimos anos, têm participado nestas viagens em conjunto com o município de Sardoal. As inscrições são limitadas e podem ser efetuadas até 28 de Maio no Posto de Turismo de Sardoal.

