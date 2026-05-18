Grupo Académico de Danças Ribatejanas celebra 70 anos

O Grupo Académico de Danças Ribatejanas, de Santarém, vai comemorar o seu 70.º aniversário no dia 31 de Maio, pelas 16h00, no Convento de São Francisco, em Santarém.

O Grupo Académico de Danças Ribatejanas, de Santarém, vai celebrar o seu 70.º aniversário no dia 31 de Maio, pelas 16h00, no Convento de São Francisco, em Santarém. O espectáculo comemorativo assinala também o Dia Nacional do Folclore Português, em parceria com a Federação do Folclore Português.

O Grupo Académico de Danças Ribatejanas foi fundado em 1956 pelo etnógrafo Celestino Graça, com o propósito de recolher, reconstituir e divulgar as tradições folclóricas das distintas regiões etnográficas do Ribatejo – Lezíria, Bairro e Charneca – respeitando as suas características, no que concerne ao trajo, às danças e ao cancioneiro.

Desde então, tem desenvolvido actividade ininterrupta e representado o Ribatejo por todo o país, em festas, romarias e festivais de folclore, além de ter levado as danças e cantares da região a 25 países, na Europa, África, Médio Oriente, América do Sul e América do Norte. O Grupo Académico de Danças Ribatejanas organiza anualmente o Festival Internacional de Folclore Celestino Graça, um dos mais prestigiados do país.

