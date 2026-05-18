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Sociedade | 18-05-2026 11:37

O poder das plantas: "Há pessoas que compram só para se sentirem melhor”

O poder das plantas: "Há pessoas que compram só para se sentirem melhor”
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No âmbito do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, que se assinala esta segunda-feira, 18 de Maio, a florista Anabela Costa, de Almeirim, destaca o impacto das plantas no bem-estar emocional e o fascínio crescente de quem procura trazer mais vida e tranquilidade para dentro de casa.

As plantas podem ser decorativas, mas para muitas pessoas acabam também por funcionar como uma forma de conforto emocional, tranquilidade e até companhia. No âmbito do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, Anabela Russo da Costa, proprietária da Florista Ninês e Tita, em Almeirim, explicou a O MIRANTE que nota cada vez mais clientes que procuram plantas e flores não apenas pela estética, mas também pela sensação de bem-estar que transmitem. Segundo a florista, há quem tenha verdadeiro fascínio por plantas e esteja constantemente à procura de uma nova para levar para casa, enquanto outras pessoas entram apenas para comprar uma flor “para se sentirem um bocadinho melhor”. “As plantas acabam por dar outra energia à casa e à vida das pessoas”, resume.

Artigo desenvolvido numa próxima edição semanal de O MIRANTE

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