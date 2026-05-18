Rotary Clube de Santarém distinguiu alunos de mérito

O Rotary Clube de Santarém procedeu à entrega de dez prémios de 250 euros a cada aluno distinguido pelas escolas ou instituições que frequentam e de duas Bolsas de Estudo Sociais de Mérito, no valor de 750 euros cada, destinadas a estudantes do ensino superior. A cerimónia foi presidida pela presidente do Rotary Clube de Santarém, Maria João Cardoso, que agradeceu o apoio dos beneméritos que permitiu a atribuição desses prémios.

A mesa da cerimónia foi constituída pela comissão de avaliação das bolsas atribuídas e contou, para além da presidente do Rotary Clube de Santarém, com o secretário do clube, Rui Brito e a presidente da Comissão de Serviços à Comunidade, Adélia Esteves.