Sociedade | 18-05-2026 10:00
Rotary Clube de Santarém distinguiu alunos de mérito
O Rotary Clube de Santarém procedeu à entrega de dez prémios de 250 euros a cada aluno distinguido.
O Rotary Clube de Santarém procedeu à entrega de dez prémios de 250 euros a cada aluno distinguido pelas escolas ou instituições que frequentam e de duas Bolsas de Estudo Sociais de Mérito, no valor de 750 euros cada, destinadas a estudantes do ensino superior. A cerimónia foi presidida pela presidente do Rotary Clube de Santarém, Maria João Cardoso, que agradeceu o apoio dos beneméritos que permitiu a atribuição desses prémios.
A mesa da cerimónia foi constituída pela comissão de avaliação das bolsas atribuídas e contou, para além da presidente do Rotary Clube de Santarém, com o secretário do clube, Rui Brito e a presidente da Comissão de Serviços à Comunidade, Adélia Esteves.
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