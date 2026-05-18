Sociedade | 18-05-2026 18:00
Semana Académica de Santarém com apoio municipal de 25 mil euros
FOTO - Instituto Politécnico de Santarém
A Semana Académica e da Juventude de Santarém, organizada pelas associações de estudantes das escolas do Politécnico de Santarém e do ISLA Santarém, vai contar com um apoio financeiro de 25 mil euros por parte da Câmara de Santarém.
A Semana Académica e da Juventude de Santarém, organizada pelas associações de estudantes das escolas do Politécnico de Santarém e do ISLA Santarém, vai contar com um apoio financeiro de 25 mil euros por parte da Câmara de Santarém. O subsídio extraordinário foi aprovado por unanimidade na última reunião do executivo municipal. A iniciativa decorreu de 29 de Abril a 3 de Maio no Campo Infante da Câmara e culminou com a bênção das pastas dos estudantes finalista na Praça de Touros Celestino Graça. A organização estimou um orçamento global para o programa da Semana Académica de 65 mil euros mais IVA.
Na proposta submetida à apreciação do executivo considera-se que com a atribuição de um apoio de 25 mil euros a Câmara de Santarém assume-se como parceiro estratégico, cabendo às associações de estudantes organizadoras a responsabilidade de angariar o restante valor. “Este modelo de financiamento partilhado incentiva a capacidade de captação de receitas próprias (bilheteira e patrocínios) e visa a geração de um excedente que permita a reconstituição dos fundos próprios das associações, garantindo a sua autonomia e viabilidade para projetos futuros”, lê-se no documento.
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