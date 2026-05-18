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Sociedade | 18-05-2026 10:00

ULS Lezíria abre 81 vagas para médicos e tenta fixar especialistas

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Unidade Local de Saúde da Lezíria vai abrir 81 vagas para médicos especialistas, num reforço que abrange o hospital, os cuidados de saúde primários e a saúde pública.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) vai abrir 81 vagas para médicos especialistas nas áreas hospitalar, medicina geral e familiar e saúde pública. O reforço surge no âmbito da aposta da instituição na valorização dos profissionais, na diferenciação clínica e na capacidade de atrair médicos para a região. Na área hospitalar foram atribuídas 59 vagas à ULS Lezíria. As vagas hospitalares abrangem várias especialidades, com destaque para medicina interna, que terá seis lugares, ginecologia/obstetrícia, com cinco, anestesiologia, ortopedia e pediatria, com quatro cada, e cardiologia, cirurgia geral e radiologia, com três vagas cada. Há ainda lugares para angiologia e cirurgia vascular, dermatovenereologia, doenças infecciosas, gastrenterologia, imunohemoterapia, medicina do trabalho, medicina física e de reabilitação, medicina intensiva, neurologia, oftalmologia, oncologia médica, otorrinolaringologia, patologia clínica, pneumologia, psiquiatria, psiquiatria da infância e adolescência, reumatologia e urologia.
Nos cuidados de saúde primários estão previstas 20 vagas para especialistas em medicina geral e familiar. Os lugares distribuem-se pelas unidades de saúde familiar CampuSaúde, Chamusca, Falcão Real, Foral Novo, Salinas de Rio Maior e Vale do Sorraia, bem como pelas unidades de cuidados de saúde personalizados de Rio Maior e Santarém. Estão ainda previstas duas vagas para a Unidade de Saúde Pública. Os concursos para especialistas em medicina geral e familiar e saúde pública serão abertos pela Administração Central do Sistema de Saúde. Na área hospitalar, os procedimentos concursais ficarão a cargo da ULS Lezíria.

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