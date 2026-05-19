Abrantes quer avanço da videovigilância mas ainda sem datas para instalar câmaras

A instalação de um sistema de videovigilância em Abrantes voltou a ser tema de debate na reunião do executivo municipal, com a oposição a questionar o presidente da câmara sobre o ponto de situação de um processo que tem sido apresentado como importante para reforçar a segurança urbana, mas que continua sem data conhecida para sair do papel. A vereadora Ana Oliveira pediu esclarecimentos a Manuel Valamatos sobre o andamento da instalação de câmaras de videovigilância na cidade, lembrando que o assunto “nunca mais voltou a ser discutido” publicamente. A autarca quis saber em que fase se encontra o procedimento e quando poderá o município avançar efectivamente com a implementação do sistema. Ana Oliveira questionou também o executivo sobre a prometida integração do sistema Via Verde nos parques de estacionamento municipais, recordando que a autarquia já tinha anunciado que essa funcionalidade estaria “por horas”, sem que até agora tenha sido concretizada.

Manuel Valamatos respondeu sem apresentar datas concretas, garantindo que os processos continuam em curso e dependem de procedimentos administrativos, técnicos e de articulação com as entidades competentes, nomeadamente as forças de segurança e outras autoridades envolvidas na validação deste tipo de equipamentos. A segurança urbana tem ganho peso nas últimas reuniões do executivo abrantino, num contexto em que o município tem reforçado a cooperação com a PSP e a GNR em várias áreas operacionais. A videovigilância é vista como uma ferramenta complementar de prevenção e apoio à actuação policial, mas a sua instalação implica autorizações específicas e enquadramento legal apertado.