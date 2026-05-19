Associação Centro de Convívio de Capela organiza Rota das Cansadas

A Associação Centro de Convívio de Capela promove, no dia 28 de Junho, em Mação, a 2.ª Rota das Cansadas, passeio de motorizada clássica com percurso de 80 quilómetros. A concentração está marcada para as 8h00 na sede da associação, instalada na antiga escola primária da Capela. Estão previstos prémios para o maior grupo e para a mota mais bonita, bem como brindes para os participantes. As inscrições decorrem até 21 de Junho, através dos contactos 964 230 051 e 967 623 314 ou pelas redes sociais da associação. O evento conta com apoio do município de Mação e tem seguro de responsabilidade civil, sendo obrigatório seguro de veículo por cada participante.

