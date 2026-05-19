Câmara de Alenquer atribuí voto de louvor à Associação de Judo Kodokan

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou, por unanimidade, um Voto de Louvor à Associação de Judo Kodokan de Alenquer (AJKA). O voto foi proposto pelo vereador do Chega, Carlos Sequeira, e reconhece o trabalho desenvolvido pela colectividade ao longo dos últimos 20 anos na promoção da modalidade de judo no concelho.

O documento sublinha o papel da associação na formação desportiva, humana e social de várias gerações de jovens atletas, destacando os valores de disciplina, dedicação, inclusão, espírito de equipa e excelência desportiva que têm orientado a sua actividade.

A missiva destaca ainda os recentes resultados alcançados no Campeonato Nacional de Juvenis, disputado em Rio Maior, onde as atletas alenquerenses Anhelina Ilyuk e Patrícia Pelin se sagraram vice-campeãs nacionais nas respectivas categorias.

Nas provas por equipas, a proposta enaltece igualmente a conquista da medalha de bronze pela equipa feminina do Judo Clube de Lisboa, com a participação das atletas de Alenquer Anhelina Ilyuk e Rafaela, bem como o título de vice-campeã nacional obtido pela equipa masculina, da qual integrou o atleta Rodrigo.

O reconhecimento estende-se ainda aos resultados obtidos na Liga Daikin, considerados reflexo do trabalho contínuo de atletas, treinadores, dirigentes e famílias, que têm contribuído para o crescimento sustentado da modalidade no concelho.

Perante o percurso da associação, o voto aprovado considera a AJKA merecedora de reconhecimento público e propõe igualmente a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, sublinhando o contributo da colectividade para o desporto e para a projecção do nome de Alenquer em competições nacionais e internacionais.